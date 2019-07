Canicattì, Nomina componenti Giunta Municipale e attribuzioni deleghe

CANICATTI’. Il sindaco Ettore Di Ventura, ha provveduto con propria determina n°. 76 dell’8 luglio 2019, a nominare la nuova Giunta Comunale.

Il numero degli assessori che compongono l’attuale G.M. è passato da 5 a 7 così come previsto, per i comuni da 30.000 a 100.000 abitanti, dall’art.1 della Legge Regionale 3 aprile 2019. Tale incremento numerico non comporterà alcun aggravio di spesa rispetto al passato.

Riconfermati i nomi di Rosa Maria Corbo e Angelo Messina, cui vanno rispettivamente l’Assessorato allo Sviluppo Territoriale e alle Risorse Finanziarie, rientra Umberto Palermo cui viene riaffidato l’Ambiente, lo Sviluppo Economico è assegnato a Giangaspare Di Fazio cui è stata data anche la delega a Vice Sindaco, Angelo Cuva (cui va il primato di assessore più giovane di tutti i tempi) riceve la delega alle Risorse Culturali e Sportive,Antonio Giardina si occuperà delle Politiche Sociali, Fabio Di Benedetto gestirà il personale e il Patrimonio.

Dei tre consiglieri entrati in G.M. solo Giangaspare Di Fazio rinuncia alla precedente carica di consigliere comunale.

Queste, nello specifico, le deleghe:

Rosa Maria Corbo:

Assessorato allo sviluppo territoriale con delega ai seguenti servizi ed attività:

Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Centro Storico, Verde Pubblico, Decoro Urbano, Edilizia Privata, Infrastrutture, Servizi Cimiteriali, Politiche energetiche, protezione Civile.

Angelo Messina:

Assessorato alle risorse finanziarie con delega ai seguenti servizi ed attività:bilancio, finanze, Tributi e Servizi Demografici;

Giangaspare Di Fazio:

Vice Sindaco e Assessorato allo sviluppo Economico con delega ai seguenti servizi ed attività: Politiche per l’agricoltura, Commercio Artigianato e Manufatturiero, Politiche per il terziario, Marketing Territoriale, Sviluppo Economico, Programmazione Europea, Società Partecipate;

Angelo Cuva:

Assessorato alle Risorse Culturali e Sportive con delega ai seguenti servizi ed attività:

Pubblica Istruzione, Formazione, Beni ed Attività Culturali,Strutture ed Attività Sportive, Promozione Turistica, Eventi e Spettacoli,Rapporti con le Associazioni, Agenda Digitale;

Antonio Giardina:

Assessorato alle Politiche Sociali con delega ai seguenti servizi ed attività: Solidarietà ed Inclusione Sociale, Politiche per la Famiglia, Politiche per i minori, Politiche per i disabili, Politiche per gli anziani,Politiche Giovanili, Integrazione Interculturale, Pari Opportunità, Partecipazione e Consultazione Cittadina, Volontariato;

Fabio Di Benedetto:

Assessorato al Personale e al Patrimonio con delega ai seguenti servizi ed attività: Personale, Patrimonio, Piano di Riequilibrio Finanziario, Polizia Municipale, Mobilità Urbane e Viabilità, Rapporti con il Consiglio Comunale, Trasparenza dei Processi Amministrativi;

Umberto Palermo:

Assessorato all’Ambiente con delega ai seguenti servizi ed attività: Gestione del ciclo integrato dei rifiuti, Tutela del suolo dell’acqua e dell’aria, Salute Pubblica, Tutela degli animali, Prevenzione e Contrasto del Randagismo

“I componenti di questa nuova Giunta Municipale – dichiara il sindaco Ettore Di Ventura – hanno competenza, preparazione e motivazione per contribuire concretamente al rilancio dell’azione amministrativa. Siamo certi che vedremo presto grandi risultati.”