Nomina dell’agrigentino Fabio Sardo a segretario regionale Vox Italia

Il partito di Diego Fusaro il noto filosofo politico che ha fondato Vox Italia vanta la nomina dell’avvocato agrigentino Fabio Sardo professionista che opera in tutto il territorio nazionale,ed in particolare in Sicilia,Toscana e Veneto, quale Segretario regionale per la sicilia Occidentale dei comuni di Agrigento,Trapani,Palermo e Caltanissetta.Tra i membri del partito ci sono anche l’avvocato Daniele Re e l’ex presidente del consiglio comunale di Agrigento Carmelo Callari nominati alla direzione nazionale.