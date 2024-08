Con l’annuncio del superamento della recente crisi politico-amministrativa e la nomina della nuova giunta, Confcommercio delegazione di Agrigento esprime il proprio augurio di buon lavoro alla giunta Miccichè. L’associazione di categoria auspica che questo nuovo inizio sia caratterizzato da una forte determinazione nel affrontare le difficoltà che affliggono il tessuto commerciale e turistico della nostra comunità.

Confcommercio desidera porre l’attenzione su alcune criticità che necessitano di interventi urgenti e mirati. In particolare, il perdurare della crisi idrica ha avuto un impatto devastante sulle attività commerciali e turistiche, mettendo a dura prova la resilienza degli imprenditori locali. È essenziale che la nuova giunta adotti misure efficaci per risolvere questa emergenza, garantendo l’approvvigionamento idrico necessario per il corretto funzionamento delle attività economiche.

Inoltre, la delegazione comunale di Confcommercio sollecita un’accurata programmazione di azioni future che possano favorire la ripresa e lo sviluppo del settore commerciale e turistico. Tra le priorità, si sottolinea l’importanza di investimenti infrastrutturali, incentivi fiscali e iniziative di promozione turistica che possano rilanciare l’economia locale.

” Ribadiamo la nostra disponibilità a collaborare con la nuova giunta per individuare soluzioni concrete e condivise, al fine di superare le attuali difficoltà e creare un ambiente favorevole alla crescita delle imprese, – dichiara Francesco Picarella, Presidente della delegazione Agrigentina di Confocommercio . Disponibilità che deve essere corrisposta con maggiore condivisione da parte dell’amministrazione verso il tessuto produttivo locale attraverso incontri coordinati e periodici. Abbiamo richiesto un incontro immediato con l’amministrazione per affrontare da subito le sfide che ci attendono, mettendo al centro delle proprie politiche il benessere e lo sviluppo del nostro territorio “.