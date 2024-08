“Interruzione di pubblico servizio”. È per questa ipotesi di reato che due consiglieri comunali saccensi Raimondo Brucculeri e Maurizio Michele Blò hanno denunciato Aica, ai carabinieri della Stazione di Sciacca, l’Aica. “Da 2 mesi la gestione dei rifornimenti idrici è fuori controllo – dicono -. Ai cittadini non arriva l’acqua per giorni e giorni e non riescono a mettersi in contatto, perché non è sempre operativo, il numero di emergenza di Aica”.

E ancora che “non funziona la piattaforma telematica ‘Odi” che serve per gestire le prenotazioni per l’approvvigionamento idrico”. Disservizi e disagi che, di fatto, riguardano tutta la provincia. Ma a Sciacca due consiglieri comunali hanno formalizzato la denuncia contro la società ai carabinieri. I due sono stati sentiti in caserma, mentre il sindaco di Sciacca Fabio Termine è stato convocato per domani mattina, venerdì 9 agosto, negli uffici della Procura.