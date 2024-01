“Desidero esprimere il mio apprezzamento per la nomina del nuovo presidente provinciale di Fratelli d’Italia di Agrigento”. A parlare è il capogruppo di Fratelli d’Italia di Agrigento Simone Gramaglia, che aggiunge:

“Adriano Barba è la figura adatta per guidare il nostro partito in un momento importante in cui Fratelli d’Italia deve rappresentare la guida politica della provincia, così come lo è già a livello nazionale. Sono certo – continua- che il nuovo presidente saprà svolgere al meglio il suo ruolo, dall’alto della esperienza politica maturata negli anni che ne fanno apprezzare le qualità e l’attaccamento ai valori del nostro partito.

Sono a disposizione della nuova presidenza del partito – conclude Gramaglia – per contribuire a portare avanti un lavoro che ritengo sarà proficuo ed esaltante sempre in funzione dell’interesse pubblico”.