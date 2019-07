Noleggio auto in Sicilia: scopri le tariffe migliori

Noleggio auto in Sicilia: le migliori tariffe e le soluzioni più comode (H1)

La vacanza in Sicilia ideale? Non ce n’è una sola perché ciascuno la vive a modo suo: c’è chi preferisce trasferirsi su un’isola – Favignana, tanto per citare una delle più belle – e chi sogna un’avventura on the road per spaziare tra le mille attrattive dei dintorni. Per questi ultimi, in particolare, l’autonoleggio in Sicilia rappresenta la soluzione più comoda per organizzare tappe e spostamenti. Per una vacanza low cost che si rispetti, l’attenzione al risparmio è fondamentale, senza però rinunciare alla sicurezza e alle giuste comodità. Ecco le soluzioni più interessanti per gestire bene il budget e centrare il migliore rapporto qualità prezzo.

Il giusto mix di flessibilità e convenienza (H2)

Una vacanza è tanto più sorprendente quanto più è dinamica: senza rinunciare al relax, l’ideale è variare l’itinerario per scoprire più cose possibili. Qualche esempio? Le saline di Mozia a Mazara del Vallo e la riserva dello Zingaro, volendo menzionare alcuni degli scenari più fascinosi dal punto di vista naturalistico. Molto utile, in questo senso, è studiare con calma l’itinerario per individuare i punti d’interesse della zona. Per i più avventurosi, in alternativa, c’è l’itinerario last minute!

Non tutti, diciamolo, sono disposti a cambiare b&b ogni giorno. D’altra parte, nessuno è disposto a rinunciare alla comodità di muoversi e di gestire facilmente gli orari. Per chi ha a cuore la flessibilità, l’autonoleggio in Sicilia di riferimento è Locauto: la compagnia italiana, infatti, offre servizi pensati per semplificare la vita anche in vacanza. Tra questi ci sono la prenotazione la riconsegna fuori orario, utili per pianificare l’autonoleggio a Palermo e Catania aeroporto e disponibili inoltre presso lo scalo di Trapani. Quando si tratta di organizzare il noleggio auto vacanze, non sempre è facile rispettare gli orari: vuoi perché il volo low cost è in ritardo, vuoi perché tra una tappa e l’altra le lancette dell’orologio sfuggono al controllo. Per chi non ha la possibilità di rispettare gli orari di apertura degli uffici di noleggio, le soluzioni sopra descritte rappresentano una risorsa molto utile. A maggior ragione per chi sceglie la formula full self service per il noleggio auto a Palermo aeroporto e presso gli altri scali siciliani: vediamo in cosa consiste e perché è la più vantaggiosa.

Il noleggio auto a Trapani, Catania e Palermo via app (H2)

Noleggiare e aprire l’auto direttamente con il proprio smartphone, 24 ore su 24: una comodità da non sottovalutare e una possibilità concreta grazie al noleggio digitale Locauto. Per approfittare di questa soluzione è sufficiente scaricare la app dedicata sul proprio dispositivo e, una volta arrivati in aeroporto, attivare il sistema di geolocalizzazione per raggiungere l’auto in parcheggio e sbloccare le portiere. Una volta convalidato il proprio profilo – presso uno qualsiasi degli uffici Locauto – si diventa completamente autonomi anche per la riconsegna della vettura, senza alcun vincolo di orario.

Locauto conviene anche dal punto di vista dei costi: il noleggio auto a Catania Fontanarossa, Palermo e Trapani si caratterizza infatti per tariffe giornaliere molto competitive anche nei mesi di luglio e agosto. Per chi sceglie la prenotazione online con formula prepagata, inoltre, c’è un extra incluso ovvero il guidatore aggiuntivo. Le offerte web con noleggio prepagato sono la soluzione più conveniente per pianificare la vacanza in Sicilia in tutta sicurezza: dall’estensione della copertura assicurativa agli altri extra – come la riconsegna dell’auto in un’altra città – configurare il noleggio online è facile. In alternativa non manca la possibilità di avvalersi di un call center efficiente per ogni esigenza, attivo non stop per chi sceglie la formula full self service.