A Castrofilippo la sagra del cuddiruni

Si terrà a Castrofilippo, martedì 6 agosto alle ore 21:00, in Piazza Sant’Antonio Abate, la 3^ edizione della sagra del “cuddiruni”, da quest’anno denominata CUDDIRUNI FEST. L’evento, ideato, promosso e realizzato dalla Pro Loco Castrofilippo con il patrocinio del Comune, intende far conoscere e valorizzare uno dei prodotti più significativi della tradizione castrofilippese: “lu cuddiruni”, la tipica pizzetta condita con pomodoro, aglio, olive, acciughe e pecorino.

In occasione della manifestazione verrà allestita una piccola infiorata che avrà come tema quello della tradizione siciliana. Durante l’evento si svolgerà un motoraduno di Vespe appartenenti ai Vespa Club dei comuni limitrofi. La serata verrà inoltre allietata dalla musica della band aragonese Six Strangers. Sarà un’occasione per trascorrere una piacevole serata all’insegna del gusto e del divertimento in una delle piazze più suggestive della zona.

La partecipazione alla degustazione avverrà previo acquisto di un ticket, che darà diritto all’assaggio di un cuddiruni, un bicchiere di vino, una fetta di anguria e un bicchiere di granita. Il biglietto darà altresì possibilità di partecipare al sorteggio che si svolgerà a fine serata. “Con la caparbietà e l’impegno che da sempre ci contraddistingue, possiamo portare avanti il processo di riconoscimento ufficiale della tipicità di questo prodotto, in aggiunta alla Cipolla Paglina già presidio SlowFood”, ha riferito lo staff che aggiunge: “Non vediamo l’ora di ospitarvi a Castrofilippo!