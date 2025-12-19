Il grande colpo di fine anno

Un evento degno della chiusura di Agrigento 2025. A Palazzo dei Giganti la Giunta comunale ha appena approvato e deliberato l’evento per concludere l’anno in grande stile, con un concerto in piazza che potrebbe avere come protagonista Noemi. La nota cantante, già vicinissima ad Agrigento lo scorso anno, sarebbe in pole position per guidare la serata di San Silvestro e il brindisi al nuovo anno in piazza Stazione.

L’albero con le luci psichedeliche è già stato acceso; ora manca un’animazione all’altezza di un evento che punta a richiamare migliaia di persone. L’obiettivo, nelle intenzioni della macchina organizzativa, è trasformare Agrigento nel Capodanno più gettonato di Sicilia. Massimo riserbo da parte degli organizzatori, che non intendono anticipare nulla prima dell’annuncio ufficiale.

La scelta di Noemi sarebbe senza dubbio una mossa vincente, in perfetta continuità con il Capodanno di qualche anno fa, quando in piazza arrivò Achille Lauro: un evento che, nonostante le polemiche, portò in città fan da tutta Italia e fu considerato un successo organizzativo. Un’impostazione diversa rispetto allo scorso anno, quando le opposizioni optarono per un Capodanno più sobrio e “locale”.

