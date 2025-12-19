Noemi, pseudonimo di Veronica Scopelliti, sarà la grande protagonista del concerto di Capodanno in piazza Stazione che chiude di fatto l’anno di Agrigento Capitale italiana della cultura. Il Comune ha approvato la delibera che ufficializza il grande evento in programma la sera del 31 dicembre in piazza Marconi. Noemi aveva ricevuto diverse proposte per l’esibizione di fine anno in piazza ma ha scelto di cantare nella città dei templi. Prima della sua esibizione, sul palco salirà la giovane band agrigentina Dixit che ha vinto il Cantagiro 2025. Dopo il concerto di Noemi si ballerà fino all’alba con il dj set anni Novanta di Radio Time. Lo spettacolo sarà presentato da Angelo Palermo.

Noemi, divenuta nota al grande pubblico nel 2009 in seguito alla partecipazione alla seconda edizione italiana del talent show X Factor, nel corso della sua carriera ha preso parte a ben 8 Festival di Sanremo e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, inclusi cinque Wind Music Awards e un Nastro d’argento speciale per l’interpretazione della canzone Domani è un altro giorno, oltre a varie candidature ai World Music Award, ai TrL Awards, all’Ogae e al Nastro d’argento alla migliore canzone originale per il brano Vuoto a perdere.

