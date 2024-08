CinemaAmmare: Il Nodo Ammare Diventa unico con la Magia del Cinema sotto le Stelle

Prima avevano una sola platea, ora ne hanno due, una davanti e una dietro lo schermo. Il Nodo Ammare è diventato un punto di riferimento per il litorale agrigentino, entrato di diritto nella cerchia dei luoghi del “cuore”. Non si distingue solo per la movida, i servizi spiaggia e la ristorazione. Il locale, voluto e curato da Fabio Speranza, ha lanciato un format che molti stanno cercando di imitare, ma che pochi riusciranno a comprendere fino in fondo. Stiamo parlando del CinemaAmmare. “Che dire, quasi 500 persone erano impensabili all’inizio. Ogni volta diventa sempre più bello e si ripropone quell’atmosfera magica di un’estate che vorremmo non finisse mai”. Il direttore artistico e ideatore del format, Marco Gallo, non sta più nella pelle. Il suo commento è la sintesi di tanti sforzi e sacrifici, ma soprattutto del credere in un progetto. La gente si diverte anche con una proiezione sullo schermo: film vintage, fiabe e titoli più attuali. La scelta del film cambia poco, poiché Marco e Fabio lasciano decidere al pubblico preventivamente attraverso un sondaggio sui canali Instagram. Il cinema sulle sdraio funziona e attira ogni fascia di età. Poi ci sono le grigliate in spiaggia e perfino il bagno in notturna. Davvero magico, come dice Marco. “Non solo il CinemaAmmare“, ricorda Fabio, “ma anche il Nodo Rose: siamo nel clou della stagione e già possiamo ritenerci soddisfatti, perché il pubblico arriva, va via felice, poi ritorna e porta altre persone”. Speranza cura ogni dettaglio e perfino la scelta della materia prima non è casuale. Così lo street food in spiaggia e le sdraio, che la gente occupa già dal mattino, sono diventati un fenomeno di richiamo. E come tutte le cose che diventano virali e di tendenza, è arrivata anche la vignetta. Sergio Criminisi ha dedicato all’evento uno dei suoi capolavori, rappresentando Fabio e Marco insieme in una meravigliosa vignetta che racchiude in sintesi il “CinemaAmmare”.