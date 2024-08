L’Associazione di Promozione Sociale “Villa Rosalia a Bonamorone” e la Casa Editrice agrigentina VGS Libri si preparano ad accogliere scrittori, poeti e appassionati di letteratura per un evento unico che avrà luogo sabato 14 settembre alle ore 19 nel suggestivo giardino di Villa Rosalia – Portulano (A casa di Mammì), luogo d’ispirazione e passeggio di Luigi Pirandello.

Gli esordienti scrittori e poeti avranno l’opportunità di “aprire i cassetti” e presentare le loro personali produzioni letterarie. Un momento di grande significato per tutti coloro che vogliono far conoscere le proprie opere e per il pubblico che ha voglia di scoprire nuovi talenti emergenti.

L’evento non sarà solo una vetrina per gli autori: gli appassionati uditori avranno la possibilità di partecipare a un dibattito stimolante, immersi nell’atmosfera incantevole del giardino. Questo confronto intimo e aperto mira a far emergere idee, riflessioni e spunti di crescita, rendendo la manifestazione un’importante occasione di scambio culturale.

Inoltre, la redazione della Casa Editrice VGS Libri sarà presente per partecipare al dibattito e presentare in anteprima i nuovi progetti editoriali che arricchiranno il panorama letterario nostrano. Gli esperti del settore offriranno consigli e indicazioni preziose per chi desidera intraprendere il cammino della pubblicazione.

Per chi fosse interessato a partecipare attivamente all’evento, è possibile inviare un componimento poetico o, nel caso di manoscritti, una sinossi e un estratto delle prime dieci cartelle della propria opera tramite email all’indirizzo [email protected].

L’aperitivo, accompagnato dalla musica, renderà la serata ancora più speciale, creando un’atmosfera conviviale e stimolante dove arte e convivialità si mescolano perfettamente.