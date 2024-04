Il format agrigentino ormai conosciuto in tutta Italia apre il tour primavera-estate in una delle discoteche più importanti e storiche della penisola, il prestigioso TENAX di Firenze .

È il settembre del 1981 e Firenze è in preda ai furori della new wave, del dark, del punk, ovvero il nuovo sound che arriva dal Regno Unito. Un manipolo di giovani (alcuni giovanissimi) imprenditori decide di creare un discoteca a Firenze innovativo, alternativo e attento ai nuovi stili: nasce così il Tenax.

Con il passare del tempo il TENAX diventa il top club per eccellenza a livello nazionale ed internazionale ospitando migliaia di artisti di ogni genere.

“C’è sempre da migliorare – dice Marco Catalano, ideatore del party insieme a Marco Pintavalle , Alfonso Spataro e Dario Giammusso. ma un traguardo del genere non si raggiunge a caso o per fortuna , c’è tanto lavoro dietro le quinte per far sì che arrivino queste chiamate così prestigiose”.

Noche de Fuego, nata nel 2018 è stata un continuo crescendo, fino ad arrivare ad essere il primo party in Sicilia e nella classifica dei migliori 10 eventi italiani . Questa sarà la prima tappa di un’altra grande stagione firmata Noche de Fuego continua Catalano , confido molto nel mio staff e nella qualità del prodotto che riusciamo ad offrire al nostro pubblico .