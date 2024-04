Il Premio “Nino Martoglio” si arricchisce della competenza e dell’esperienza di Ivan Scinardo, figura di rilievo nel panorama giornalistico e cinematografico italiano. La sua formazione accademica in Scienze e Tecniche Psicologiche e la sua lunga carriera come direttore della sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia lo rendono un membro prezioso per la giuria. La sua visione sarà sicuramente un valore aggiunto nella valutazione delle personalità da premiare con il “Martoglio”. Insieme a lui, Eliana Lo Castro Napoli e Maria Lombardo, entrambe giornaliste con una solida esperienza nel campo della critica cinematografica, completano una giuria che promette di portare un’analisi approfondita e variegata delle opere presentate. Questo trio di professionisti rappresenta un equilibrio tra competenze accademiche, esperienza sul campo e una profonda conoscenza del cinema, elementi essenziali per un giudizio equo e informato. Il Premio “Nino Martoglio” di Grotte è un riconoscimento culturale che celebra e promuove le eccellenze siciliane nel settore della cultura. Il Premio – ideato e diretto da Aristotele Cuffaro – del quale lo scorso anno è stata celebrata la XX edizione, si compone di diverse categorie, tra cui il Premio Speciale “Gregorio Napoli”, il Premio Speciale “Francesco Pilitteri” e il Premio Speciale per i meriti artistico-musicali.