“No green pass”, iniziativa ad Agrigento

Il movimento spontaneo di popolo “no green pass”, composto da liberi cittadini, senza orientamenti politici, protagonista di diverse iniziative ed assemblee, ha indetto l’iniziativa “in ricordo della costituzione italiana” “durante la quale simbolicamente- spiegano dal movimento- si farà memoria di tre principi cardini della nostra Repubblica oramai violati palesemente: la costituzione, la democrazia ed il diritto. Il corteo partira’ venerdì 22 alle 19 da piazza Cavour , percorrera’ il viale della Vittoria raggiungendo la Prefettura, dove verrà deposta la defunta Costituzione-continua la nota- per ritornare in piazza Cavour per un sit-in conclusivo che sara’ anche un momento di confronto caratterizzato da interventi liberi.”