“No alle demolizioni di immobili abusivi”, Procura chiede processo per sindaco

La Procura di Agrigento ha presentato ricorso alla Corte di Appello di Palermo contro la sentenza di non luogo a procedere, a carico del sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, accusato di falso in atto pubblico, abuso di ufficio, e omissione di atti di ufficio per avere disatteso il protocollo per la demolizione di immobili abusivi.

Il primo cittadino era stato prosciolto, nell’udienza del 31 gennaio del 2019, dal Gup del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano. Adesso il pubblico ministero Gloria Andreoli chiede di rivedere il verdetto. Nelle prossime ore è attesa la decisione.