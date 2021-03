Covid in provincia di Agrigento, tornano a salire i contagi: 74 nuovi casi

Tornano a salire i nuovi contagi da Covid-19 in provincia di Agrigento. Nelle ultime 24 ore accertati 74 nuovi positivi, più 43 rispetto a ieri, a fronte di 636 tamponi processati. I nuovi casi: 18 a Favara, 9 a Canicattì, 7 ad Agrigento, Racalmuto e nella neo “zona rossa” di Ribera, 6 a Comitini e Raffadali, 4 a Palma di Montechiaro e Porto Empedocle, 2 a Grotte, 1 a Campobello di Licata, Casteltermini, Castrofilippo, Lucca Sicula, Santa Margherita Belice, e Sciacca.

Ci sono 9 nuovi ricoverati, e 43 guariti. Purtroppo da registrare altri due deceduti. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 7.023 (1 marzo 2020 – 23 marzo 2021). Gli attuali positivi, adesso sono 1.067 (più 29 rispetto a ieri), di cui 1.005 in trattamento domiciliare, e 62 ricoverati ( 50 si trovano in ospedale, 3 in strutture lowcare, e 9 in terapia intensiva), i soggetti guariti salgono a 5.792. I deceduti salgono 164. I pazienti ricoverati si trovano: 38 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 12 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Quelli ricoverati in strutture lowcare: 3 Sciacca hotel Covid. Sono 9 i ricoverati in terapia intensiva, 6 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 3 all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 65.663 tamponi.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 843 (126 attuali contagiati, 702 guariti e 15 deceduti); Alessandria della Rocca 35 (13 attuali contagiati, e 22 guariti); Aragona 163 (19 attuali contagiati, 141 guariti e 3 deceduti); Bivona 26 (12 attuali contagiati, e 14 guariti); Burgio 16 (8 attuali contagiati, e 8 guariti); Calamonaci 26 (11 attuali contagiati, 14 guariti e 1 deceduto); Caltabellotta 34 (11 attuali contagiati, 22 guariti, e 1 deceduto); Camastra 78 (5 attuali contagiati, 71 guariti, 2 deceduti); Cammarata 36 (3 attuali contagiati e 33 guariti); Campobello di Licata 269 (14 attuali contagiati, 245 guariti, e 10 deceduti); Canicattì 690 (69 attuali contagiati, 606 guariti e 15 deceduti); Casteltermini 131 (38 attuali contagiati, 91 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 33 ( 1 attuale contagiato, e 32 guariti); Cattolica Eraclea 34 (34 guariti); Cianciana 47 (24 attuali contagiati, 21 guariti e 2 deceduti); Comitini 20 (14 attuali contagiati, e 6 guariti); Favara 469 (74 attuali contagiati, 390 guariti e 5 deceduti); Grotte 84 (3 attuali contagiati, 79 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 39 (5 attuali contagiati e 34 guariti); Licata 476 (12 attuali contagiati, 451 guariti, 13 deceduti); Lucca Sicula 10 (3 attuali contagiati e 7 guariti); Menfi 155 (148 guariti e 7 deceduti); Montallegro 48 (1 attuale contagiato, 45 guariti e 2 deceduti); Montevago 71 (3 attuali contagiati, 66 guariti e 2 deceduti); Naro 122 ( 1 attuale contagiato, 118 guariti e 3 deceduti); Palma di Montechiaro 359 (88 attuali contagiati, 263 guariti e 8 deceduti); Porto Empedocle 249 (37 attuali contagiati, 207 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 82 (9 attuali contagiati,, e 73 guariti); Raffadali 276 (105 attuali contagiati, 166 guariti, e 5 deceduti); Ravanusa 323 (5 attuali contagiati, 314 guariti, 4 deceduti); Realmonte 65 (8 attuali contagiati, e 57 guariti); Ribera 374 (103 attuali contagiati, 262 guariti e 9 deceduti); Sambuca di Sicilia 210 (192 guariti e 18 deceduti); San Biagio Platani 84 (4 attuali contagiati, 75 guariti, e 5 deceduti); San Giovanni Gemini 67 ( 8 attuali contagiati, 58 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 23 (6 attuali contagiati e 17 guariti); Santa Elisabetta 36 (7 attuali contagiati, 28 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 153 (3 attuali contagiati, 145 guariti e 5 deceduti); Santo Stefano Quisquina 16 ( 11 attuali contagiati, 4 guariti e 1 deceduto); Sciacca 546 (90 attuali contagiati, 441 guariti e 15 deceduti); Siculiana 119 (42 attuali contagiati, 75 guariti, 2 deceduti); Villafranca Sicula 13 (10 attuali contagiati, e 3 guariti).

Sulle navi quarantena per l’accoglienza migranti 73 casi (61 attuali contagiati e 12 guariti).