“No al green pass”, raccolta firme in piazza Cavour

Raccolta firme, non solo a San Leone, ma anche in piazza Cavour, al viale della Vittoria di Agrigento.

“No al Green Pass, no all’obbligo vaccinale”, è si questo che un gruppo di cittadini, con in testa Manuel Samaritano e Patrizia Alberti, ha voluto sottolineare ieri pomeriggio, 31 luglio, con la raccolta firme. “Non ci fermeremo qui- dice Samaritano- organizzeremo una manifestazione ogni sabato pomeriggio contro il provvedimento del governo che entrerà in vigore il prossimo 6 agosto e prevede una serie di restrizioni per i cittadini che non posseggono la carta verde.”