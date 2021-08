Il Direttivo Forum delle Associazioni familiari incontra l’Arcivescovo

Il Direttivo Forum delle Associazioni Familiari, soggetti di un nuovo protagonismo laicale, ha incontrato l’arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano. “Noi siamo il Resto a ciascuna/ciascuno il doveroso compito di essere i cristiani lievito di una società sicuramente in continuo cambiamento, ed altrettanto doveroso essere in ascolto dato che le “mie” idee,le mie opinioni, le mie convinzioni non sono le uniche e neppure le sole giuste”. Così ha parlato mons. Damiano che ha colto l’essenza della missione del forum: il bisogno di tante famiglie in difficoltà che cercano nello sguardo nelle cure del proprio Pastore la via maestra.