Innalzamento dei limiti di velocità in autostrada e autovelox, l’AIFVS scrive al Ministro Salvini

Lettera aperta inviata dell’AIFVS al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, con riferimento ai temi attualmente dibattuti sui mezzi di informazione e sui social, sull’innalzamento dei limiti di velocità in autostrada e sull’autovelox.

Nella missiva, l’associazione italiana familiari vittime delle strada esprime il punto di vista sull’obiettivo da raggiungere: “Vittime Zero”. All’associazione nazionale si unisce la voce di quella locale, rappresentata nell’agrigentino da Carmelina Nobile.

Si dice “No” all’incremento dei limiti di velocità in autostrada, perché alzando il limite aumentano i rischi e l’inquinamento ambientale e, inoltre, passa un messaggio fuorviante. “Sì” all’autovelox, evitandone, come afferma il Ministro Salvini, “l’uso improprio”, cioè singole postazioni autovelox nascoste o preavvisate o utilizzate non secondo le norme: riteniamo, invece, utile l’avviso “strada dotata di controllo elettronico della velocità”, indicazione che concorre alla formazione del conducente, poiché lo dispone a sentirsi controllato sempre e, così, orientato a non trasgredire le norme. “Noi familiari di vittime auspichiamo e chiediamo che si dia priorità alla prevenzione- si legge nella lettera-. Riteniamo opportuno l’avvio collaborativo e di confronto per migliorare il problema della sicurezza stradale, un problema complesso che va affrontato non ponendo attenzione ad un solo settore, ma predisponendo interventi interconnessi in tutti i settori interessati alla prevenzione. Si tratta di avviare un sistema di governance, sostenuto da un’autorità centrale, dotata di poteri e di mezzi, che stabilisca gli obiettivi da raggiungere nel territorio, controlli i risultati e preveda sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati, come avviene per chi guidando trasgredisca le norme. È questo il nostro diffuso punto di vista. Considerato che “la prevenzione è responsabilità condivisa”, auspichiamo che questo Governo orienti i propri interventi a raggiungere l’obiettivo “Vittime Zero”.