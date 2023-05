Il Licata calcio Under 19 è Campione Regionale

Allo stadio Comunale Dino Liotta di Licata la finale del Campionato Regionale Juniores per le squadre di serie D.

A conquistare il titolo , per il secondo anno consecutivo, di campione regionale under 12 , la squadra del Licata allenata da mister Carmelo Trupia che ha battuto i pari età del Trapani per tre reti a 0.

La squadra gialloblù è apparsa più quadrata e più solida degli avversari ed il risultato non è mai stato in discussione. A lungo andare sono emerse le qualità tecniche e tattiche del Licata.

A fine gara grandi festeggiamenti per i giovani sul manto verde del Liotta.

E domenica prossima, 7 maggio, si gioca Licata-San Luca.