Una domenica da dimenticare per la CastrumFavara, travolta con un pesantissimo 5-1 sul campo di una Nissa spietata. Il match evidenzia ancora una volta il cronico “mal di trasferta” della formazione agrigentina, incapace finora di raccogliere punti lontano dalle mura amiche in questo campionato.

La sfida si mette subito in salita nel primo tempo, con i padroni di casa che vanno al riposo sul doppio vantaggio grazie a due autentici eurogol: sblocca Alagna al 15’ e raddoppia Panattoni al 28’. Nella ripresa il copione non cambia: al 64’ Alagna firma la sua doppietta personale per il 3-0.

La CastrumFavara ha un sussulto d’orgoglio al 78’ con Mazza, che accorcia le distanze, ma l’illusione dura appena due minuti. La Nissa dilaga nel finale prima con Rapisarda all’80’ e poi con Palermo all’86’, fissando il definitivo e durissimo 5-1 che apre ufficialmente il dibattimento sulle scelte tecnico-tattiche dei favaresi.

I risultati del campionato di serie D – girone I 10° giornata: Modica – Gela 0-1; Nissa – Castrum Favara 5-1; Reggina – Ragusa 5-2; Trapani – Enna 2-2; Vibonese – Milazzo 2-1; Vigor Lamezia – Athletic Club Palermo 0-1; Avola – Siracusa 4-2; Licata – Digiesse PraiaTortora 0-1; Nuova Igea Virtus – Sambiase 2-4.

Classifica serie D – girone I: Reggina e Sambiase 23, Vibonese 21, Avola 19, Digiesse PraiaTortora 18, Licata 17, Milazzo 16, Nuova Igea Virtus 15, Athletic Club Palermo 14, Gela (-1) e Nissa 12, Siracusa (-7), Castrum Favara e Vigor Lamezia 8, Modica 7, Trapani (-5) 6, Ragusa ed Enna 3.

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