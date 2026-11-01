Saranno i rilievi scientifici a stabilire l’esatta natura e la provenienza di alcune vistose tracce di colore rosso, presumibilmente sangue, rinvenute questa mattina sul pavimento all’ingresso della redazione giornalistica di Report Sicilia, situata a pochi passi da via Manzoni ad Agrigento. La scoperta è stata fatta all’inizio della giornata dall’editore della testata, Giuseppe Di Rosa, noto in città anche per i suoi trascorsi come consigliere comunale e per la sua candidatura a sindaco nel corso delle ultime elezioni amministrative.

Sul luogo del ritrovamento sono immediatamente intervenuti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Agrigento. Gli investigatori dell’Arma hanno effettuato i primi accurati accertamenti sul posto e provveduto ad acquisire un campione della sostanza biologica, che verrà adesso inviato ai laboratori specializzati per identificare se si tratti effettivamente di sangue umano o animale, oppure di un altro materiale.

Dell’episodio è stato formalmente informato il sostituto procuratore di turno presso il Tribunale di Agrigento, che coordina le indagini. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista e mantengono il massimo riserbo sul possibile movente del gesto, che ha comunque destato forte preoccupazione negli ambienti dell’informazione locale e della politica.

L’episodio ha subito sollevato una ferma reazione di condanna da parte del mondo delle istituzioni. “Siamo vicini alla redazione di ReportSicilia e condanniamo il vile gesto. Ci auguriamo che gli inquirenti facciano chiarezza su di un gesto inquietante”, ha dichiarato in una nota ufficiale il deputato regionale e leader del movimento Controcorrente, Ismaele La Vardera, esprimendo la propria solidarietà all’editore Di Rosa e a tutta la squadra di operatori e giornalisti della testata agrigentina.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp