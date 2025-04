La grande musica italiana approda alla Live Arena di Agrigento: Nino D’Angelo in concerto il 1 agosto con il tour estivo “I miei meravigliosi anni ’80 – Estate 2025”

Agrigento si prepara ad accogliere un evento imperdibile per gli amanti della musica italiana. Nino D’Angelo porterà sul palco della Live Arena il suo nuovo tour estivo, dedicato ai mitici anni ’80 che hanno segnato la sua carriera e l’immaginario collettivo. Il concerto promette di essere una serata carica di nostalgia, energia e emozioni genuine, celebrando un decennio che ha definito la musica popolare italiana.

Dal debutto con i grandi successi fino alle canzoni più recenti, il repertorio di Nino D’Angelo farà rivivere al pubblico le melodie intramontabili che hanno fatto ballare, emozionare e sognare intere generazioni. Tra i brani iconici come “A Discoteca”, simbolo delle notti negli anni ’80, e la ballata intensa di “Maledetto Treno”, il concerto sarà un’indimenticabile festa musicale.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Teatro Valle dei Templi e da Giuseppe Rapisarda Management, si terrà alla Live Arena presso lo Sport Village, in contrada Chimento-Mosè. Lo spazio, rinomato per il suo comfort, eccellente acustica e atmosfera magica, sarà il luogo perfetto per celebrare la musica di un’icona della canzone napoletana.

Questo concerto arricchirà ulteriormente il prestigioso calendario artistico del Festival Il Mito, confermando la sua vocazione ad ospitare grandi eventi con artisti del calibro di Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Fabri Fibra, Umberto Tozzi e Brunori Sas.

I biglietti saranno disponibili su tutti i circuiti abituali e alla biglietteria dello Sport Village a partire dalle 14 di oggi, venerdì 18 aprile.

