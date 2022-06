Niente da fare. Niente serie d per l’Akragas. Martina cala il poker nella finale di ritorno dei playoff nazionali di Eccellenza conquistando la promozione in Serie D.

Si ripartiva dal 3 a 2 dell’andata per il Gigante. Oltre cento tifosi al seguito della squadra che tornano a casa delusi. La sfida sul campo del Martina termina 4-0.