Niente raccolta della plastica venerdì 22 luglio ad Agrigento. “Si avvisa la cittadinanza- dicono dal comune- che, per problemi alla piattaforma della ditta Traina Srl, la raccolta della plastica delle utenze domestiche, prevista per venerdì 22 luglio non sarà effettuata. Il servizio di raccolta della plastica riprenderà, secondo il consueto calendario, martedì 26.”