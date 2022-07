Carmelo Pullara lancia la proposta: Che sia ”Election day”

Che sia ”Election day”. La proposta arriva dal deputato regionale di “Prima l’Italia” e Presidente della Commissione di indagine e monitoraggio delle leggi all’Ars, Carmelo Pullara. “Se sarà confermato il ritorno alla urne per le elezioni del parlamento nazionale– afferma- occorre abbinarle alle elezioni regionali così solo, agli elettori, si darà un unico chiaro segnale ed una direzione pensando al necessario raccordo e sponda nazionale per il futuro del governo regionale che ovviamente sarà di centro destra come quello nazionale. La vicenda nazionale che sicuramente a livello internazionale e di sentimento comune non è positiva, certamente sul piano politico regionale invece dipanerà la matassa e chiarirà i rapporti di forza rinsaldando l’unità di intenti della coalizione. Il mio appello, quindi, è per un “Election day” per fare ripartire questa nostra terra con più forza e vigore”.