È stato accertato che risultava privo della necessaria autorizzazione allo scarico, oltre ad altre violazioni di natura amministrativa quali l’assenza del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali. La Polizia di Stato ha eseguito il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale Ordinario di Agrigento, nei confronti di un autolavaggio in territorio di Canicattì.

L’operazione trae origine dal controllo effettuato in data 17 settembre 2026 da parte del personale della sezione Pasi del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Canicattì, unitamente ai tecnici dell’Arpa di Agrigento, finalizzato alla verifica della correttezza dell’intera documentazione autorizzativa. Per le violazioni riscontrate, il titolare è stato denunciato in stato di libertà ai sensi del Testo Unico Ambientale.

In esecuzione del provvedimento emesso dall’Autorità giudiziaria, si è pertanto proceduto al sequestro preventivo della struttura con l’apposizione dei relativi sigilli. Tale controllo rappresenta il prosieguo di un’attività ispettiva sulle autorizzazioni allo scarico degli autolavaggi presenti nel territorio di Canicattì, già intrapresa da diversi mesi da parte dei poliziotti del locale Commissariato e che, in data 28 maggio 2026, aveva già portato al sequestro di un altro esercizio per le medesime violazioni.

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