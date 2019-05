Niente acqua in via Atenea: disagi e proteste

AGRIGENTO. Continui sbalzi di corrente elettrica: i commercianti della via Atenea restano senz’acqua. E’ accaduto ieri mattina tra le proteste dei residenti della zona e dei titolari di esercizi pubblici e commerciali che si affacciano nel “salotto buono della città”.

A rendere noto il disservizio è stata la gestione commissariale del servizio idrico integrato di Girgenti acque. “A seguito di un imprevedibile calo di tensione si è dovuta differire l’erogazione idrica nella zona di via Atenea – spiega la società – dalle 7 alle 10:30.

I tecnici sono intervenuti tempestivamente per ridurre al minimo i disagi dell’utenza. La Gestione Commissariale del Servizio ha pianificato l’attivazione di sistemi di automazione della rete di distribuzione idrica della città di Agrigento al fine di assicurare una crescente continuità del servizio”. Gli operatori della Società stanno ponendo in essere quanto necessario per eliminare l’inconveniente riscontrato. Eseguiti gli interventi di riparazione, la fornitura idrica tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.