Neve sulle zone delle montagna agrigentina e sulle Madonie

Bianco risveglio stamattina sulla zona della montagna agrigentina, e delle alte Madonie. Già dalla notte la neve ha fatto la sua comparsa sulle alture, poi, si è presentata nei comuni dei due territori.

Risveglio mattutino con neve, sui tetti e auto. Nell’Agrigentino, nei comuni di Santo Stefano Quisquina e a Cammarata.

Il mezzo spalaneve del Libero Consorzio in azione per liberato la carreggiata sulla Sp 24 Cammarata-S.Stefano Quisquina nel tratto che va dall’uscita di Cammarata alla quota più elevata, superando contrada Filici, in buona parte ostruita nelle prime ore del mattino dalla neve caduta abbondante.

Tanta neve anche in diversi centri delle Madonie, a Gangi e Geraci Siculo. In questi ultimi due comuni le chiuse di ogni ordine e grado, sono rimaste chiuse.