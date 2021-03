700° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DI DANTE

Nella prossima giornata di giovedì 25 marzo, in occasione delle celebrazioni programmate per onorare limportante ricorrenza di livello mondiale riferita alla Figura del sommo Poeta Padre della Lingua Italiana, alle ore 17.30 in Videoconferenza, teletrasmessa in diretta e disponibile in differita, sullaccount facebook ladanteagrigento, il Comitato di Agrigento della Società Dante Alighieri, presieduto dalla Dott.ssa Enza Ierna, proporrà in collaborazione con il Comune di Agrigento, Empedocle Consorzio Università di Agrigento, il Museo Diocesano di Agrigento, lAssociazione Culturale Il Cerchio di Agrigento, la sezione di Agrigento dellAIMC, lAccademia Teatrale di Sicilia e la Casa Editrice Medinova, un incontro culturale in concomitanza della Giornata DANTEDI 2021.

Celebrato per la prima volta nel 2020, il Dantedì, ossia la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, il “Sommo Poeta” fiorentino che a cavallo tra il XIII e il XIV secolo scrisse opere d’inestimabile valore (una su tutte, la Divina Commedia, il poema in lingua italiana più celebre di tutti i tempi) e conferì prestigio letterario a quella che sarebbe diventata la nostra bella lingua italiana.

In questa giornata dunque si ricordano solo gli scritti e le straordinarie intuizioni, ma anche la vita piena di eventi di Dante, letterato girovago che non si limitò a passare la vita tra scaffali di libri, ma fu un uomo del suo tempo, attivo nella vita politica della sua amata Firenze e che quando ce ne fu bisogno scese anche sul campo di battaglia come cavaliere armato di tutto punto.

Si inizierà con i saluti di Rito della Presidente Ierna, del Sindaco Francesco Miccichè, del Presidente del Consorzio Universitario Empedocle Nenè Mangiacavallo e del Vicepresidente Giovanni Di Maida. Si avranno poi i seguenti interventi:

– Il Viaggio

a cura di Gaetano Aronica (attore, regista e studioso)

-La Sicilia di Dante

a cura di Antonio Liotta (medico, editore, studioso)

-Omaggio a Dante

a cura di Raimondo Moncada (scrittore)

– La lettera apostolica di Paolo VI in occasione del settimo centenario della nascita

di Dante Alighieri (1965): riflessioni teologiche, poetiche e letterarie

a cura di Don Vincenzo Arnone

(scrittore e Direttore del periodico fiorentino Sulle tracce del Frontespizio)

Lintero incontro è riscontrabile registrato sullaccount facebook succitato.

Certi di un positivo riscontro si porgono distinti saluti

Agrigento, 23 Marzo 2020 Il Presidente Enza Ierna