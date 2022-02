Netta vittoria dell’Akragas a Casteltermini con un 3 – 0 che non lascia spazio a dubbi. L’Akragas passa in vantaggio al minuto 24 con Finessi. Nella ripresa raddoppia con Pavisich e nel finale realizza la terza rete con Llama. Vittoria fondamentale in chiave play-off che permette all’Akragas, grazie alla sconfitta interna del Misilmeri, di potarsi ad un solo punto dal secondo posto in classifica. Marcatori: Finessi, Pavisich e Lama.

Giovanni Trovato