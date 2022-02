Il 6,1% degli alunni siciliani ha il Covid o si trova in quarantena. In numeri, si tratta di quasi 42mila tra bambini e studenti, che condiziona anche le attività scolastiche. In Sicilia quindi il Covid resiste, e le istituzioni scolastiche della regione fanno registrare il record di alunni contagiati o in quarantena. Il primato è certificato dal monitoraggio nazionale, relativo al periodo 14/19 febbraio, che il ministero dell’Istruzione mette a disposizione settimanalmente per seguire l’andamento della pandemia.

Una percentuale, quella siciliana, che viaggia due punti sopra quella nazionale ed è seconda soltanto dopo quella della Basilicata. La scuola isolana sta incontrando più difficoltà a debellare il virus di tutte le altre regioni. Eppure, appena due settimane fa la situazione era completamente diversa. Con 77mila alunni costretti a seguire le lezioni in Dad (la Didattica a distanza) l’Isola figurava al sesto posto. Ora siamo al primo posto.