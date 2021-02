NETFLIX. NOVITA’ E USCITE A FEBBRAIO

Dopo un mese di gennaio ricco di emozioni, Netflix ha programmato un febbraio scoppiettante mirando a conquistare il pubblico con l’uscita di nuove serie e di tanti film in prima visione. Scopriamo alcuni dei titoli più attesi.

SERIE TV ORIGINALI NETFLIX:

L’estate in cui imparammo a volare – Stagione 1. Le protagoniste sono Katherine Heigl e Sarah Chalke, ovvero le indimenticabili Izzie di Grey’s Anatomy e Elliot Reid di Scrubs, e interpretano le amiche Tully e Kate che si sostengono nelle difficoltà e nei momenti più belli grazie al legame profondo che le unisce dall’adolescenza ai 40 anni. La serie, uscita giorno 3 febbraio, è vietata ai minori di quattordici anni e prevede già una seconda stagione.

H- Helena. Si tratta della seconda stagione di un crime drama al femminile, ambientato negli Anni Sessanta a Barcellona. Helena, la protagonista, conquista l’amore e la fiducia del boss di un cartello dell’eroina, affinando le abilità necessarie per scalare i ranghi dell’organizzazione. Anche questa serie è vietata ai minori di quattordici anni e è uscita ieri, 5 febbraio.

Città invisibile. È una serie made in Brasile di genere fantasy. Ad avere grande spazio è il folclore brasiliano, da cui vengono tratti i miti e le leggende della moderna Rio de Janeiro, narrati attraverso storie che, utilizzando spunti del racconto mistery, rendono la serie più propriamente fantasy man mano che la narrazione procede. Dopo una tragedia familiare, un uomo scopre che tra gli esseri umani vivono creature mitologiche e si rende subito conto che sono la chiave del suo passato misterioso.

Dark. Conosciuta anche come I segreti di Winden, è una serie televisiva tedesca del 2017 di genere drammatico, thriller e fantascientifico, per la quale sono già previste tre stagioni. La scomparsa di un bambino dà il via a una frenetica ricerca di risposte e quattro famiglie finiscono per svelare un incredibile mistero che dura da tre generazioni. La trama è basata sul principio di autoconsistenza: molti personaggi sono in grado di spostarsi nel tempo, ma non sono tuttavia in grado di modificare il loro destino né quello degli altri; il passato, in quanto tale, è immutabile; la volontà dei singoli è dunque piegata al procedere del tempo. L’uscita di Dark è prevista per il 17 febbraio.

Dietro i suoi occhi. È una miniserie basata sul romanzo thriller di Sarah Pinborough. Louise è una donna che è stata lasciata dal proprio marito e di conseguenza ha reso il figlio l’unica sua ragione di vita. Il suo mondo viene stravolto quando inizia una relazione con il nuovo capo David. Diventata amante del capo e poi amica segreta della sua enigmatica moglie, si trova coinvolta in una perversa realtà di giochi psicologici. In uscita su Netflix il 17 febbraio.

FILM ORIGIANLI SU NETFLIX

Malcolm & Marie è il nuovo film diretto da Sam Levinson con protagonisti John David Washington e Zendaya. Il film in uscita il 5 febbraio, si basa su una vicenda di tensioni e incomprensioni, che mettono a dura prova la solidità dell’amore della coppia, nate in seguito al successo raggiunto da Malcolm, un regista promettente.

L’Ultimo Paradiso è il film italiano diretto da Rocco Ricciardulli, con Riccardo Scamarcio. Il film è ambientato negli Anni Cinquanta ed è un’epopea contadina pugliese ispirata a una storia vera che pone l’attenzione sui delitti d’onore e dello sfruttamento legato al caporalato.

Notizie dal mondo. È uno dei film più attesi con protagonista Tom Hank nei panni del Capitano Jefferson Kyle Kidd, veterano della guerra civile che narra storie vere spostandosi di città in città e affronta un pericoloso viaggio attraverso il Texas per portare un’orfana in una nuova casa. Il film ha ottenuto due candidature a Golden Globes, è stato premiato a National Board e ha ricevuto due candidature a SAG Awards.