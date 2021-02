Divieti di assembramenti ad Agrigento, scatta l’ordinanza del sindaco

Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè si appella ancora alla cittadinanza a prestare la massima attenzione al virus, che contrariamente a quello che si pensa, è molto presente nel territorio. Sono stati sette i nuovi casi di positività emersi , nella sola città di Agrigento, nel bollettino dell’Asp del 5 febbraio. Il primo cittadino ha emesso una nuova ordinanza nella quale vieta gli assembramenti in via Atenea e a San Leone. Nella zona balneare i divieti riguarderanno: il lungomare Falcone Borsellino, il tratto compreso tra la parte finale di viale Viareggio ed il piazzale Giglia, compresi i giardini di viale Nettuno. Il provvedimento sarà in vigore dal prossimo 8 febbraio e fino al prossimo 21 febbraio.