Anna, una neonata di undici giorni, è morta all’ospedale Di Cristina di Palermo. La piccola era venuta alla luce il 23 ottobre dopo una gravidanza senza particolari problemi al Civico, con parto cesareo. Mamma e bimba, dopo le dimissioni sono tornate a casa, ma dopo pochi giorni si sono verificati alcuni problemi di respirazione.

Inutile poi la corsa in ospedale. Ogni tentativo dei medici di rianimare la bimba è stato inutile, ed è stato accertato il decesso, per arresto cardiocircolatorio da cause in corso di accertamento. La Procura di Palermo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti e ha disposto l’autopsia, che è già stata effettuata.

Gli esiti dell’esame autoptico si conosceranno tra alcune settimane. I genitori si sono rivolti allo “Studio3A-Valore Spa” e adesso chiedono giustizia. Secondo il padre e la madre, la bambina non sarebbe morta se fosse stata ricoverata e monitorata dai sanitari.