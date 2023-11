Nell’edizione di oggi della popolare trasmissione televisiva “I Fatti Vostri” su RAI2, Agrigento ha brillato sotto i riflettori con la partecipazione del sindaco Francesco Miccichè. L’autorevole figura politica è stata intervistata da Tiberio Timperi, regalando ai telespettatori un’approfondita panoramica sulla città siciliana.

L’invito a partecipare al programma è giunto grazie al cortese gesto dell’amico Michele Guardì, il quale ha permesso al sindaco Miccichè di condividere le eccellenze e le sfide di Agrigento con un vasto pubblico televisivo.

Un estratto della trasmissione

La trasmissione, condotta dal regista agrigentino, ha offerto uno spazio prezioso per discutere delle tematiche più rilevanti che riguardano la comunità di Agrigento, permettendo al Sindaco Miccichè di illustrare le iniziative in corso e le prospettive future per la città.

Il sindaco ha ringraziato pubblicamente Michele Guardì per l’invito e ha sottolineato l’importanza di queste opportunità per promuovere la cultura, la storia e lo sviluppo di Agrigento. La partecipazione del primo cittadino alla trasmissione rappresenta un ulteriore passo verso la visibilità nazionale della città, sottolineando il suo impegno nella crescita e nel benessere della comunità agrigentina.