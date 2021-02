Nell’agrigentino si potrà “partorire sorridendo”: l’iter è in corso

L’iter è in corso : il “parto con il sorriso” presto potrebbe essere una realtà in tutti gli ospedali dell’agrigentino. “L’iter – spiegano dall’azienda sanitaria provinciale- prenderà il via solo dopo tutti i protocolli operativi utili a garantire la piena efficacia delle procedure e la sicurezza dei pazienti”. “Partorire con il sorriso” è una nuova metodica che consiste nell’inalazione di gas analgesico che può essere somministrato serenamente in un ambiente ospedaliero, esattamente ciò che avviene normalmente dai dentisti e dagli odontoiatri. Una tecnica che potrebbe anche consentire il mantenimento dei punti nascita nei piccoli presidi ospedalieri. Il progetto è stato più volte sollecitato da Carmelo Pullara, Vice Presidente VI Commissione Salute Regione Siciliana . ” È importante riuscire a sostenere una pratica positiva e tutti dobbiamo farcene carico” ha spiegato -.