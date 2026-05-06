In provincia di Agrigento il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 15,7% nel 2024, più del doppio della media nazionale (6,5%), con picchi drammatici tra i giovani: fino al 59,4% tra le donne 15-24 anni. Eppure, nello stesso territorio, le imprese segnalano una crescente difficoltà a trovare personale qualificato: in Sicilia circa il 40% delle offerte di lavoro resta scoperto per mancanza di candidati o competenze adeguate.

È in questo scenario che si inserisce l’ampliamento dell’Accademia Palladium University di Favara, pensato per colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro attraverso formazione universitaria e professionalizzante. L’inaugurazione si terrà venerdì 8 maggio alle ore 18 in Viale Aldo Moro 201.

Il progetto amplia l’offerta formativa delle Università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele, con nuovi spazi dedicati a studenti e professionisti, rafforzando un presidio strategico per lo sviluppo delle competenze richieste dal mercato. Nuovi ambienti, servizi innovativi e percorsi formativi aggiornati permetteranno di offrire maggiori opportunità di crescita personale e professionale. Con lo stesso obiettivo si è attivata la sede di Esami e orientamento a San Giovanni Gemini

“Investire nella formazione significa investire nello sviluppo del territorio” – sottolinea la Coordinatrice della Palladium University Maria Portella -. Il nostro obiettivo è creare un ponte concreto tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro, offrendo strumenti reali per costruire competenze richieste dal mercato”.

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