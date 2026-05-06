In questi giorni di grande attesa per il completamento dell’impianto di illuminazione dello stadio Esseneto, ci dispiace leggere su alcune pagine e profili Facebook contenuti che riportano arbitrariamente il nome dell’Akragas, lasciando intendere che la società stia facendo campagna elettorale o che tali post non firmati siano in qualche modo riconducibili al club.

Il presidente dell’Akragas SLP, Salvatore La Porta, pur complimentandosi per i lavori portati avanti dall’attuale amministrazione comunale e ringraziando indistintamente quanti si sono spesi per il raggiungimento di questo importante obiettivo per la città e per lo sport agrigentino, tiene a fare chiarezza.

“L’Akragas non appartiene a nessuno schieramento politico e non intende in alcun modo essere trascinata dentro il dibattito elettorale – dichiara il presidente La Porta –. In questo momento la società è totalmente concentrata sul finale di stagione e sui propri obiettivi sportivi. Per questo motivo invitiamo fortemente gruppi Facebook, pagine o soggetti terzi a non strumentalizzare il nome dell’Akragas SLP e a non pubblicare contenuti equivoci o fuorvianti che possano essere erroneamente associati alla nostra società”.

“Pur apprezzando gli interventi realizzati allo stadio Esseneto e ringraziando tutti coloro che hanno contribuito al completamento dell’impianto di illuminazione – aggiunge – riteniamo doveroso mantenere il club fuori da qualsiasi dinamica politica o tentativo di strumentalizzazione”.

Il presidente conclude sottolineando che, qualora dovessero proseguire comportamenti simili, “la società si riserva di valutare eventuali azioni legali a tutela della propria immagine e della propria identità ufficiale”.

L’unica pagina ufficiale dell’Akragas SLP segue esclusivamente le vicende sportive e le attività legate al campionato, senza alcuna interferenza o distrazione di natura politica.

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