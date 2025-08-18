Più spazio per i visitatori

AGRIGENTO – Un nuovo spazio parcheggio da 6.500 metri quadrati sarà messo a disposizione dei visitatori della Valle dei Templi, portando così la capienza complessiva a 21.500 metri quadrati. L’amministrazione comunale ha individuato l’area, adiacente a quella già gestita dal Parco archeologico e paesaggistico, con l’obiettivo di alleggerire la pressione sul sistema degli accessi e migliorare i servizi di accoglienza.

Un’estensione significativa, soprattutto in vista dei picchi turistici che si registrano nei periodi di maggiore afflusso, come Ferragosto, quando la viabilità cittadina è messa a dura prova. «La disponibilità di parcheggi è da sempre un nodo cruciale per la gestione dei flussi nella Valle – sottolineano dal Comune –. Questo ampliamento è un passo in avanti per garantire ordine e sicurezza e per offrire un’immagine più funzionale e accogliente della città».

Parallelamente, resta aperto il nodo della carenza di vigili urbani. La dotazione attuale non è sufficiente a garantire i servizi ordinari e quelli straordinari legati agli eventi di punta. Per fronteggiare l’emergenza, l’amministrazione ha affidato il servizio di vigilanza stradale a una società privata, la System Fire srl di Lampedusa, che per il periodo di Ferragosto ha messo a disposizione 31 agenti. Costo dell’operazione: 16.100 euro, Iva inclusa.

L’impiego di personale esterno si è reso necessario per assicurare controlli alla viabilità e tutelare la pubblica incolumità. Senza rinforzi, infatti, la polizia municipale non sarebbe stata in grado di garantire il regolare svolgimento dei servizi minimi.

Per la Valle dei Templi, patrimonio mondiale dell’Unesco e cuore pulsante del turismo agrigentino, il nuovo parcheggio rappresenta dunque una risposta immediata alle criticità logistiche e un investimento in termini di sicurezza e accoglienza, in vista delle grandi sfide legate ad Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025.

