Hanno organizzato uno spettacolo musicale senza l’obbligatoria licenza del questore di Agrigento. La scoperta nel corso di un controllo effettuato dagli agenti della sezione Pasi di Agrigento e dai poliziotti del Commissariato di Licata, in un locale della città del Faro.

Due giovani licatesi trentenni sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. La polizia, dopo aver scovato sempre a Licata, un bar senza alcuna autorizzazione, ha accertato che un locale aveva organizzato un evento aperto al pubblico senza la licenza del questore.

