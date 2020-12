Nella scuola Rita Levi Montalcini piantato un nuovo albero in ricordo di Sofia

Il Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè e il Preside Dell’ I. C. Rita Levi Montalcini, prof. Luigi Costanza, accogliendo la proposta della professoressa Antonella Zambuto, Hanno voluto ricordare l’estremo atto di generosità compiuto dai coniugi Tedesco, piantando un albero come atto di Rinascita in ricordo di Sofia. Nonostante l’ immane dolore per la perdita della loro piccola Sofia, scomparsa prematuramente. Hanno restituito la vita a chi da tempo è in attesa di trapianto, donando gli organi di Sofia. La scelta posta in essere dai coniugi Tedesco, affermano il Sindaco e il Preside rappresenta un incondizionato atto d ‘amore per la vita, una scelta difficile soprattutto perché affrontata in un momento drammatico quale può essere la perdita di una figlia, ma che sicuramente sarebbe stata condivisa anche da Sofia che rimarrà sempre presente nel cuore di chi l’ ha conosciuta e amata, come i suoi compagni. L ‘albero che abbiamo piantato rappresenta la nuova vita in un nuovo contesto, che rappresenta simbolicamente il Risveglio che hanno, sicuramente, avuto quelle sette persone a cui è stato effettuato il trapianto degli organi di Sofia. Un Ringraziamento sentito ai genitori che hanno avuto la forza di trasformare la morte della propria figlia in vita, la professoressa Antonella Zambuto e in particolare gli Assessori Antonino Costanza Scinta e Gerlando Principato.