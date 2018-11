Nella sala Zeus del Museo Archeologico “Pietro Griffo” la consegna dei premi Empedocle 2018

L’appuntamento, ormai divenuto consueto, con la tavola rotonda sui Giusti dell’umanità concluderà il ciclo di incontri programmato dall’Accademia di Studi Mediterranei in coincidenza con il premio internazionale Empedocle per le scienze umane in memoria di Paolo Borsellino, giunto alla sua venticinquesima edizione.

La Tavola rotonda è prevista per le ore 9,15 di venerdì 23 novembre 2018 nella sala Conferenze di Casa Sanfilippo ed ha il patrocinio dell’Assessorato regionale ai beni culturali ed ambientali e dell’Ente Parco Archeologico e paesaggistico Valle dei templi.

Dopo l’introduzione del presidente dell’Accademia di studi Mediterranei avv. Diego Galluzzo ed il saluto delle autorità presenti, cominceranno i lavori, che saranno presieduti dal prof. Enrico Dal Covolo, rettore della Pontificia Università Lateranense. Sono previsti gli in terventi del giornalista e scrittore Luigi Accattoli sulla figura di Karol Wojtyla, del prefetto di Agrigento dott. Dario Caputo su Aldo Moro, della direttrice del Centro Italiano di ricerche fenomenologiche su Pio La Torre, della giornalista Maria Cecilia Sangiorgi su Armin T. Wegner, del console onorario di Armenia in Italia Pietro Kuciuklan su Fridtjiof Nansen e del col. Giovanni Pellegrino, comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri sui militari della stessa Benemerita trucidati alle Fosse Ardeatine: ten. col. Giovanni Frignani, ten. col. Manfredi Talamo, magg. Ugo de Carolis, cap. Raffaele Aversa, ten. Genserico Fontana, ten. Romeo Rodriguez Pereira, maresciallo d’alloggio Francesco Pepicelli, brig. Candido Manca, brig. Gerardo Sergi, corazziere Celcedonio Giordano, carabiniere Augusto Renzini, carabiniere Gaetano Forte.

Alle ore 12 la cerimonia solenne nella via Sacra nella Valle dei templi per la dedicazione di sei Alberi e di altrettante stele, nel “Giardino dei Giusti dell’Umanità, ai “Giusti” oggetto della Tavola rotonda.

Nel pomeriggio alle ore 16 nella sala Zeus del Museo Archeologico “Pietro Griffo” la consegna dei premi Empedocle 2018.