E’ in arrivo l’anticiclone africano Caronte. Una nuova ondata di caldo che si protrarrà fino ai primi di agosto in Sicilia dove, le temperature massime passeranno dai 30-34 gradi ai 35-38. Sono comunque da mettere in conto massime fino a 39/40°C nel weekend e alti tassi di umidità.

Fino ai primi giorni di agosto i valori termici si riporteranno al di sopra delle medie climatiche in Sicilia. Si prevede, dunque, una nuova lunga serie di giornate afose lungo le coste, torride nei settori interni pianeggianti non mitigati dalle brezze.

La giornata di domenica 28 luglio sarà particolarmente calda, ma il picco è atteso per la prossima settimana, il 30 e il 31 luglio.