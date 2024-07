Il caldo e la mancanza di pioggia hanno accelerato la maturazione delle uve soprattutto al Sud. Non si era mai vendemmiato così in presto. La raccolta dell’uva ha preso il via in Sicilia con un anticipo di 10-15 giorni per effetto dei cambiamenti climatici e della siccità. La vendemmia 2024 è probabilmente quella con le maggiori incognite degli ultimi anni e il forte anticipo porterà le operazioni di raccolta nell’arco di quattro mesi, caso praticamente unico in Europa.