“Sub tutela Dei” il motto che il magistrato Livatino soleva scrivere nelle sue agende. Le stesse parole sono impresse sulle cravatte, realizzate con il contributo della FIDAPA BPW Italy -Sez. di Cammarata e San Giovanni Gemini, che compongono la divisa dell’orchestra intitolata al “giudice ragazzino”, formata dagli alunni della Scuola Secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Cammarata dell’I.C. “Philippone/Giovanni XXIII” di San Giovanni Gemini, guidato dalla D.S. Dott.ssa Angela Fasino.

I giovani musicisti si sono resi protagonisti della suggestiva conclusione della cerimonia commemorativa del trentacinquesimo anniversario della morte del Beato Giudice Rosario Angelo Livatino, che si è tenuta domenica 21 settembre lungo la S.S. 640, presso la Stele posta a sua memoria, nel punto in cui è stato assassinato dalla mafia, manifestazione presenziata dalle socie Doreana Fiduccia, Domenica Lo Sardo e Maria Rita Di Marco.

La manifestazione è stata organizzata dalla Sezione agrigentina del Co.n.al.pa., affidataria del Parco Livatino, con la partecipazione dell’Istituto Comprensivo “Philippone/Giovanni XXIII”, e si è svolta alla presenza delle più alte cariche civili, religiose e militari del territorio.

Sono intervenuti in ricordo del giudice il Prefetto di Agrigento, Dott. Salvatore Caccamo, il Presidente dell’Associazione Nazionali Magistrati di Agrigento, Dott. Manfredi Coffari, e l’Arcivescovo di Agrigento, Mons. Alessandro Damiano. Presenti, inoltre, il Questore di Agrigento, il Presidente della Provincia di Agrigento, l’Assessore regionale Savarino, i Sindaci di Agrigento e Canicattì, i Vicesindaci di Cammarata, Arch. Patrizia Lo Scrudato, e di San Giovanni Gemini, Dott. Calogero Barbasso, il Vicedirettore del Conservatorio “Scarlatti” di Palermo, Maestro Giuseppe La Rosa, membri dell’”Associazione amici di Rosario Livatino” e rappresentanti della FIDAPA, associazione madrina della giovane orchestra, e il Dott. Domenico Pirrotta, Dirigente Scolastico dell’I.C. “Pentimalli” di Gioia Tauro, gemellato con l’I.C. “Philippone/Giovanni XXIII”.

Dalla D.S. Fasino un augurio agli studenti di farsi ogni giornotestimoni di giustizia: “se vogliamo che il mondo sia più equo e più giusto, dobbiamo far sì che nel nostro piccolo, nelle nostre relazioni quotidiane, possiamo apportare il nostro contributo”.

È seguita l’inaugurazione della scultura dedicata al giudice beato, creata dall’artista calabrese Cosimo Allera.

La solenne cerimonia si è conclusa con l’emozionante esecuzione dell’inno a Livatino, scritto dalla Prof.ssa Maria Rita Di Marco, socia FIDAPA, e musicato dal Maestro Virginio Zoccatelli, da parte dell’orchestra “Rosario Livatino”, diretta dalla Prof.ssa Di Marco. Hanno prestato il loro prezioso supporto i docenti di strumento musicale della scuola di Cammarata Baghchighi, Chianetta e Gagliano. Le commoventi parole dell’inno su una targa posta ai piedi della scultura inaugurata.

