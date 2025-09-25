Le commissioni consiliari II e VI del Comune di Agrigento hanno preso atto dell’assenza di Aica, che non si è presentata nonostante un invito con 13 giorni di anticipo. “Tuttavia, noi consiglieri continuiamo a lavorare con serietà e competenza. Oggi abbiamo ascoltato i tecnici del Comune e dell’Asp, mentre lunedì sarà la volta dell’Ati e di Voltano – Si legge in una nota delle commissioni consiliari II e VI -. I temi che abbiamo posto all’attenzione sono: situazione debitoria/creditoria, depurazione, autobotti, bonus idrico, stato delle reti e continue rotture sulle strade”. L’assessore Piparo ha riferito che i lavori per il nuovo depuratore di contrada Timpa dei Palombi procedono regolarmente, grazie anche all’accelerazione impressa dall’assessore regionale al Territorio e ambiente Giusy Savarino e dal commissario nazionale Fatuzzo, che hanno impresso un’accelerazione positiva agli iter amministrativi e tecnici di definizione dell’infrastruttura.

L’assessore Piparo, per conto dell’Assessorato regionale, ha seguito con attenzione e costanza il monitoraggio dell’opera. “Considerati i futuri costi energetici, abbiamo chiesto che il nuovo depuratore venga dotato di impianto fotovoltaico o eolico – continua la nota -. In merito alla situazione debitoria, il Comune di Agrigento ha sempre sostenuto economicamente Aica: ad oggi manca soltanto un trasferimento di circa 60 mila euro. Sul tema bonus idrico, non avendo Aica partecipato alla Commissione, non abbiamo ricevuto risposte: le chiederemo lunedì all’Ati. Per quanto riguarda le reti idriche e le conseguenti buche sulle strade, va ricordato che il Comune ha ceduto le reti ad Aica, unico soggetto titolato a intervenire. Il dirigente comunale ha riferito di una lunga serie di segnalazioni e solleciti”.

Le Commissioni II e VI si sono impegnati a portare in Consiglio comunale la proposta di stipulare una convenzione “a scorporo”, con la richiesta “di sostituirci ad Aica nell’esecuzione dei lavori stradali, utilizzando in compensazione i circa 500 mila euro che il Comune versa ogni anno per l’acqua. In tal modo potremmo agire direttamente, come già avviene in altri Comuni. Contestualmente, chiediamo ad Aica un cronoprogramma puntuale di tutte le segnalazioni ricevute dal Comune e la quantificazione dei costi: se questi superassero i 500 mila euro, si dovrà attivare la Protezione Civile regionale e la Cabina di regia per l’emergenza idrica, affinché le opere di competenza Aica siano comunque eseguite. Il nostro obiettivo resta quello di parlare con chiarezza ai cittadini e di affrontare i problemi reali della città. Ognuno, però, deve fare la propria parte e collaborare con senso di responsabilità”, conclude la nota.

