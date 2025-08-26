Sono 21 i migranti rintracciati, durante la notte, sull’isolotto di Lampione dai militari della Guardia costiera. Si tratta di cittadini di nazionalità tunisina, 12 uomini, 2 donne e 7 minori. I migranti, a loro dire, hanno viaggiato su un gommone di 7 metri partito da Sfax e condotto da un peschereccio tunisino fino a Lampione. Anche per il gommone di 4 metri, con a bordo 8 tunisini, salpato sempre da Sfax e agganciato dalla motovedetta V1104 della Guardia di finanza c’è il sospetto che sia stato scortato, fino alle acque antistanti a Lampedusa, da una nave madre.

Oggi, martedì 26 agosto, è stata un’altra giornata di sbarchi a Lampedusa dove da mezzogiorno al pomeriggio sono giunti 365 migranti, di varie nazionalità: Tunisia, Bangladesh, Egitto, Eritrea, Sudan, Etiopia, Pakistan, Ciad, Camerun Guinea, Sierra Leone, Libia, Burkina Faso e Nigeria. Tutti sono stati già portati all’hotspot di contrada Imbriacola, sulla maggiore delle isole Pelagie, dove al momento ci sono quasi 700 ospiti. Previsto un trasferimento di 320 persone con la nave Siremar a Porto Empedocle.

