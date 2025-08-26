Ha ingerito una piccola batteria del tipo a “bottone” e portato all’ospedale Di Cristina di Palermo i medici gli hanno salvato la vita. Protagonista della vicenda un bimbo di 4 anni di Ribera. È accaduto nella notte tra sabato e domenica. A dare l’allarme è stato il fratellino più grande, che si è accorto dell’accaduto e ha chiamato subito i genitori.

Dall’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca il piccolo è stato trasferito al presidio ospedaliero “Di Cristina” dove i sanitari lo hanno sottoposto subito ad una serie di esami radiografici per capire la collocazione della batteria, e poi ad un intervento chirurgico per l’estrazione del corpo estraneo. L’intervento è stato eseguito da una pediatra endoscopista.

