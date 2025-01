Agrigento si prepara ad accogliere un Natale ricco di eventi culturali e tradizionali con l’iniziativa “Natale sul Colle”, che si terrà dal 16 al 27 dicembre 2024 e dal 5 al 6 gennaio 2025. La città offre un programma di iniziative pensato per tutti, dalle celebrazioni religiose agli eventi musicali, dai percorsi culturali alle attività per i più piccoli.

La rassegna natalizia inizia il 16 dicembre con il tradizionale Novena nel centro storico, che si terrà fino al 23 dicembre, con appuntamenti ogni sera alle 19:15, organizzati dall’Associazione Antico Rabato. I luoghi scelti per la celebrazione saranno Largo S. Antonio, Cortile S. Martino, Vicolo Carcere Vecchio, Via Gubernatis, Salita Seminario, S. Alfonso e Cortile Lo Cicero.

Il 20 dicembre si terrà un evento speciale presso il Museo Diocesano, con il percorso natalizio al Mudia a partire dalle 19:00, dove i partecipanti potranno scambiarsi gli auguri nel suggestivo giardino del museo, accompagnati dalle musiche natalizie curate dal gruppo Valentino Taormina.

Il 21 dicembre, sarà la volta di un altro tradizionale appuntamento: “Musiche di Natale sotto l’albero”, che avrà luogo in Piazza Don Minzoni, davanti alla Cattedrale, alle 20:00. Un concerto dell’Associazione Bandistica V. Bellini offrirà un’occasione imperdibile per vivere l’atmosfera natalizia in compagnia della musica.

Il 22 dicembre si terrà il concerto “Sinfonia e arie natalizie”, che si svolgerà nella Cattedrale di Agrigento alle 20:30, eseguito dai Musici nella Liturgia.

Il 24 dicembre, sarà il momento della Veglia e Messa di Natale alle 23:00, sempre presso la Cattedrale, per celebrare il Natale con un’atmosfera solenne e di raccoglimento.

Il 27 dicembre, l’appuntamento sarà con le Armonie natalizie presso la Chiesa Santa Maria dei Greci, alle 19:00, a cura dell’Associazione Chate Pitre.

Infine, per concludere le festività in bellezza, il 6 gennaio ci sarà un evento speciale dedicato ai bambini: “Attività e laboratori per bambini”, che si terrà alle 16:00 presso il Museo Diocesano.

Il programma di “Natale sul Colle” è un’opportunità unica per vivere le tradizioni natalizie di Agrigento, tra eventi religiosi, culturali e musicali, pensati per coinvolgere tutta la comunità e rendere questo Natale ancora più speciale. Riproduzione riservata

